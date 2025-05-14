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Срок досудебного расследования по делу о покушении на убийство кременчугского фермера продлен до конца июня 2025 года. В производстве — два человека, в том числе депутат Полтавского облсовета Олег Дядык и его водитель

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Единый госреестр судебных решений, передает RegioNews.

По версии следствия, Дядык планировал убийство местного предпринимателя Сергея Кузьменко, замаскировав его под самоубийство. В январе обоих подозреваемых задержали во время подготовки к преступлению. Шевченковский суд Киева оставил их под стражей без права на залог.

Согласно материалам дела, мотивом были личная неприязнь и желание завладеть имуществом ООО "Возрождение", которым руководил фермер. Заказ на убийство Дядык, по данным СБУ, передал через двух исполнителей, которые в конце концов сотрудничали с милицией.

Планировали инсценировку "самоубийства из-за повешения" на территории насосной станции вблизи села Пришиб. Однако покушение удалось остановить благодаря вмешательству спецслужб.

Напомним, в конце января депутата Полтавского областного совета Олега Дядыка разоблачили на организации заказного убийства. Он хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании для дальнейшего присвоения его бизнесу. Для этого депутат привлек своего водителя. За физическую расправу над аграрием он пообещал своему подчиненному 20 тысяч долларов.

Сразу после задержания СБУ водитель признался, что они с депутатом Полтавского облсовета Дядыком планировали убийство.