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12 мая 2025, 18:32

Хотели подарок - стали жертвами мошенника: иностранец из Полтавщины обманул женщин более чем на 600 тысяч

12 мая 2025, 18:32
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Правоохранители разоблачили иностранца, который выманивал из людей деньги. Это он делал в соцсетях, где обещал женщинам женитьбу и подарки

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Полтавской области разоблачили 53-летнего иностранца. Он в соцсетях знакомился с женщинами и представлялся им военным. В общении с женщинами он обещал им дорогие подарки и женитьбу и счастливую жизнь. Однако это завершалось обманом.

В какой-то момент мужчина просил деньги, чтобы якобы оплатить доставку или растаможку посылки с ценными вещами. Посылок не было, но женщины пересылали ему деньги, доверившись. В результате он обманул по меньшей мере трех украинок более чем на 600 тысяч гривен.

Напомним, ранее жительница Прикарпатья стала жертвой подобной аферы. Она долгое время общалась с иностранцем в соцсети. Впоследствии он якобы отправил ей подарок. После этого женщине позвонил по телефону "курьер", который сообщил о необходимости уплатить какой-то налог таможне. Женщина потеряла более 300 тысяч гривен.

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