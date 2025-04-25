Фото: Нацполіція

У Харкові отримав підозру водій. Його зупинили в п'яному стані, а він вирішив спробувати "домовитися"

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

58-річний житель міста Берестин порушив правила безпеки дорожнього руху. Зокрема, він не користувався ременями безпеки, а також — сів за кермо у п'яному стані.

При цьому, щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабар в розмірі 10 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували факт хабаря. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, крім штрафу.

Нагадаємо, жителю Тернополя загрожує до 4 років ув'язнення, бо він пропонував хабар поліцейському. Водія зупинили, коли він був за кермом у п'яному стані.