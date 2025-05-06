Фото: Нацполиция

В Полтавской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве. Известно, что он пытался скрыть следы преступления

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Полтавские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Это 44-летний житель Гребенковской территориальной громады. Его подозревают в убийстве знакомого. Полиция уже задержала его и сообщила о подозрении.

Артем Солтан, начальник Лубенского райотдела полиции рассказал, что подозреваемый, чтобы скрыть следы, связал тело погибшего, оттащил подальше от места преступления, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Напомним, ранее во Львове мужчина убил свою мать во время ссоры. Он нанес женщине многочисленные удары в область головы и шеи острым предметом. Женщина скончалась на месте.