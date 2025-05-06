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06 мая 2025, 19:15

Поджег тело, чтобы скрыть следы: в Полтавской области задержали подозреваемого в убийстве

06 мая 2025, 19:15
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве. Известно, что он пытался скрыть следы преступления

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Полтавские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Это 44-летний житель Гребенковской территориальной громады. Его подозревают в убийстве знакомого. Полиция уже задержала его и сообщила о подозрении.

Артем Солтан, начальник Лубенского райотдела полиции рассказал, что подозреваемый, чтобы скрыть следы, связал тело погибшего, оттащил подальше от места преступления, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Напомним, ранее во Львове мужчина убил свою мать во время ссоры. Он нанес женщине многочисленные удары в область головы и шеи острым предметом. Женщина скончалась на месте.

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