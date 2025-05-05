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05 травня 2025, 19:35

На Полтавщині школяр помер на уроці фізкультури

05 травня 2025, 19:35
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Фото: Нацполіція
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У Полтавській області підліток помер в школі. Це сталось, коли під час уроку фізкультури він втратив свідомість

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

5 травня правоохоронцям повідомили, що в одній зі шкіл міста Пирятину учень під час занять втратив свідомість. На виклик прибули медики, але, на жаль, врятувати хлопчика не вдалось.

У поліції розповіли, що тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

Також деталі розкрили в прокуратурі області. Повідомили, що інцидент стався в одному з ліцеїв міста Пирятин. Відомо, що втратив свідомість школяр на уроці фізкультури.

"Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті винесли вирок чоловіку, який вбив свого маленького сина. 30-річний чоловік наніс численні ножові поранення своєму сину, якому на той момент був 1 рік і 10 місяців.

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