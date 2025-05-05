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05 мая 2025, 19:35

В Полтавской области школьник умер на уроке физкультуры

05 мая 2025, 19:35
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области подросток скончался в школе. Это произошло, когда во время урока физкультуры он потерял сознание

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

5 мая правоохранителям сообщили, что в одной из школ города Пирятина ученик на занятиях потерял сознание. По вызову прибыли медики, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось.

В полиции рассказали, что тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Обстоятельства и причины трагедии выясняются следствием.

Также детали раскрыли в прокуратуре области. Сообщили, что инцидент произошел в одном из лицеев Пирятина. Известно, что упал в обморок школьник на уроке физкультуры.

"Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. При процессуальном руководстве Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные отделения полиции № 1 Лубенского РПП ГУН".

Напомним, ранее в Закарпатье вынесли приговор мужчине, который убил своего маленького сына. 30-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своему сыну, которому в тот момент был 1 год и 10 месяцев.

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