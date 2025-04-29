фото: ОВА

В ніч на 29 квітня російська армія знову масовано спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники. Сили ППО знищили 7 БпЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атаки у Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали 6-річна дівчинка і двоє дорослих. Всі – на амбулаторному лікуванні.

Частково зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж – пошкоджені.

У Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА зайнялося аграрне підприємство.

По Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, росіяни вдарили КАБом. Наслідки з'ясовуються.

По Нікопольщині окупанти поцілили артилерією та FPV-дронами. Від атак потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Поранена 47-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Фото на обкладинці – Самарівський район, решта – Нікопольщина.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня росіяни атакували Київ безпілотниками. У Деснянському районі столиці уламки впали на будівлю бази відпочинку. Постраждала жінка.