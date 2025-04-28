У Полтаві винесли вирок дівчині, яка вбила сестру ножем
У Полтаві 20-річну дівчину засудили до 1 року та 5 місяців ув’язнення за смертельне ножове поранення сестри
Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень, передає RegioNews.
Інцидент трапився у березні 2024 року в селі Терешки.
Сестри приїхали до батьків в гості. Після родинного застілля старша сестра п'яною напала на дівчину, бо приревнувала до свого чоловіка. Жінка била та душила молодшу сестру, а також вирвала пасмо волосся.
Після чого 20-річна дівчина завдала смертельного ножового поранення старшій сестрі. Внаслідок поранення 34-річна жінка померла.
21 квітня 2025 року Полтавський районний суд визнав Єлизавету винною у перевищенні меж необхідної оборони та призначив їй покарання у вигляді 1 року та 5 місяців ув'язнення.
Також дівчина зобов'язана відшкодувати витрати на судові та експертні послуги.
Нагадаємо, в Києві чоловік напав на рідного брата з молотком. Потерпілого медики госпіталізували з тяжкими травмами голови.