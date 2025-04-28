У Полтаві винесли вирок дівчині, яка вбила сестру ножем

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтаві 20-річну дівчину засудили до 1 року та 5 місяців ув’язнення за смертельне ножове поранення сестри

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень, передає RegioNews.

Інцидент трапився у березні 2024 року в селі Терешки.

Сестри приїхали до батьків в гості. Після родинного застілля старша сестра п'яною напала на дівчину, бо приревнувала до свого чоловіка. Жінка била та душила молодшу сестру, а також вирвала пасмо волосся.

Після чого 20-річна дівчина завдала смертельного ножового поранення старшій сестрі. Внаслідок поранення 34-річна жінка померла.

21 квітня 2025 року Полтавський районний суд визнав Єлизавету винною у перевищенні меж необхідної оборони та призначив їй покарання у вигляді 1 року та 5 місяців ув'язнення.

Також дівчина зобов'язана відшкодувати витрати на судові та експертні послуги.

Нагадаємо, в Києві чоловік напав на рідного брата з молотком. Потерпілого медики госпіталізували з тяжкими травмами голови.

