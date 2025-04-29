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29 апреля 2025, 22:15

В Полтаве возник конфликт между военными и ОВА из-за имущества российского генерала Капашина

29 апреля 2025, 22:15
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иллюстративное фото: ТСН
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Во вторник, 29 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что военные "блокируют" работу председателя Полтавской ОВА Владимира Когута вроде бы из-за конфликта в одном из зданий в Полтаве, принадлежащих российскому генералу Валерию Капашину

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Вскоре прессслужба ОВА сообщила, что учреждение работает, и сами военные отрицали информацию о блокировке.

Военнослужащие рассказали журналистам, что военная часть из-за принудительного отчуждения имущества обратилась в Полтавскую ОВА около 1,5 года назад.

"Нет этой подтвержденной информации ни у них, ни у нас. Весь процесс сейчас дошел до логического конца. Подписали все заместители председателя ОВА акты приема-передачи имущества и должен был поставить господин Когут печать. На наш вопрос, почему он не ставит, а он где-то неделю или полторы уже не задавал, ответа не было. объясняли, он сказал: "Давайте завтра утром, я еще там посоветуюсь с кем-то и дам уже непосредственно ответ" , — говорится в сообщении.

Утром 29 апреля Владимир Когут вызвал военную контрразведку, военную службу правопорядка и следственно-оперативную группу.

"Учитывая режимный объект, которым является здание военной администрации, служба охраны попросила предоставить документы, на которые получили отказ, из-за чего работники охраны ОВА вызвали ВСП. К тому же в это время было получено уведомление о заминировании ОВА, из-за чего в здание прибыли все соответствующие службы. Сам инцидент был исчерпан и никакой блокировки работы не произошло. Заминирование также не подтвердилось", – сообщили по этой ситуации в пресс-службе ОВА.

Военные заверили, что правоохранители не установили нарушений с их стороны.

"И мы ожидали от него (Владимира Когута) все же объяснения, почему он этого не делает. До сих пор объяснения этого мы не получили. Мы закончили на том, что он не дал нам ни отказа, а также не объяснил, почему он не ставит печать", – добавили военнослужащие.

В прессслужбе ОВА Общественном объяснили, что здание, о котором идет речь, находится под арестом по решению суда в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.

"ОВА не имеет никаких полномочий для передачи какого-либо арестованного имущества любому. Согласно закону Украины, судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и должностными лицами", – добавили в Полтавской ОВА.

В этой ситуации военнослужащие планируют обратиться в правоохранительные органы.

"Чтобы они дали соответствующую характеристику его действиям. Наш диалог продолжался со вчера с 13:30 до сегодняшнего вечера, то есть уже сутки. Мы вели переговоры, диалог, чтобы понять, почему он этого не делает. Диалога не произошло с его стороны. Поэтому, если с нами не хотят говорить, будем продолжать действовать в рамках закона", – резюмировали военные.

Напомним, ранее по материалам СБУ в Полтавской области арестовали более 1 млрд грн имущества российского генерал-полковника Валерия Капашина.

В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины. Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

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