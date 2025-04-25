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25 апреля 2025, 17:25

"Слили" 35 тонн дизтоплива: на Полтавщине раскрыли масштабную аферу на железной дороге

25 апреля 2025, 17:25
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили в Кременчуге преступную группу, которая систематически разворовывала дизельное топливо с теплотягов Локомотивного депо

Об этом сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, передает RegioNews.

По его словам, общая сумма похищенного топлива — около 35 тонн.

К незаконной схеме причастны как минимум 19 человек, большинство из которых — сотрудники железной дороги.

Во время смен фигуранты сливали дизель в пластиковые канистры и вывозили его на автомобилях, чтобы позже продать. Для сокрытия недостачи вносили фиктивные данные в служебную документацию — завышали расход топлива, создавая фиктивные остатки.

Двух человек — 30 и 44 лет — задержали на месте преступления во время попытки вывоза 260 литров топлива.

В ходе масштабной спецоперации провели более 30 обысков: в депо, транспорте и домах фигурантов.

Правоохранители изъяли 70 канистр (1500 литров дизеля), наличные деньги, более 20 банковских карт, черновую бухгалтерию, маршрутные листы, другую документацию и восемь автомобилей.

Задержанным уже сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога в размере 242 240 гривен.

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам группы.

Напомним, в феврале в Прикарпатье разоблачили схему хищения дизельного горючего АО "Укрзализныця". Злоумышленники присвоили более 800 литров дизтоплива.

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