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15 квітня 2025, 04:21

На Київщині чоловіка судили за продаж фальсифікованого пального

15 квітня 2025, 04:21
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фото: БЕБ
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Суд виніс вирок жителю Київщини, який налагодив нелегальний продаж фальсифікованого пального на території області

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Пальне зберігалось на одній із місцевих нафтобаз. Фальсифікований бензин та дизпаливо продавали через мережу АЗС, що працювали без касових апаратів, не мали жодних дозвільних документів і сертифікатів якості.

Під час обшуків на трьох АЗС правоохоронці вилучили фальсифіковане дизпаливо та бензин марки А-95. Крім того, були вилучені чорнові записи, комп’ютерна техніка та фінансово господарська документація, які були долучені до справи як речові докази.

У підсумку суд призначив фігуранту штраф в 120 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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Київська область БЕБ дизпальне бензин фальсифікат суд штраф
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