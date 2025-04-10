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10 квітня 2025, 16:05

Поліцейські викрили раніше судимого жителя Тернополя у вчиненні серії крадіжок з авто

10 квітня 2025, 16:05
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фото: Національна поліція
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За злочини, скоєні в умовах воєнного стану, зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями до поліції звернулася жителька Тернополя із заявою про крадіжку ноутбука, вартістю понад 40 тисяч гривень. Зі слів потерпілої, техніку вона залишила в автомобілі, дверцята якого були незамкнені. Невідома особа, скориставшись цим, привласнила чуже майно.

Причетним до крадіжки виявився раніше неодноразово судимий 44-річний тернополянин.

Під час досудового розслідування стало відомо про ще три крадіжки, вчинені фігурантом. Усі – з автомобілів.

Щодо чоловіка розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка обікрала брата-військовослужбовця.

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