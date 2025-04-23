Полтава після нічної атаки: міська рада оприлюднила масштаби руйнувань

фото: Полтавська міська рада

У Полтаві продовжуються роботи з усунення наслідків масованої атаки російських безпілотників

Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає RegioNews.

За її словами, станом на 11:30 після нічної атаки на Полтаву зафіксовано пошкодження 66 об'єктів. Зокрема:

25 багатоквартирних і 30 приватних будинків;

офісні та складські приміщення;

повністю зруйнований один житловий будинок.

У домогосподарствах обліковано 495 пошкоджених вікон, із них 399 — у житловому секторі.

На місцях тривають відновлювальні роботи: комунальні служби прибирають сміття та перевіряють мережі освітлення. Соціальні працівники фіксують збитки та допомагають постраждалим.

Фахівці ЦНАПу приймають заяви на компенсацію за знищене або пошкоджене майно.

Для координації допомоги Департаментом цивільного захисту Полтавської міськради розгорнуто оперативний штаб.

Гуманітарні місії працюють на всіх постраждалих локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня Полтаву атакували 13 ударних безпілотників. Постраждали шестеро людей.