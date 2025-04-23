05:05  23 апреля
В Тернопольской области спасли 3-летнего ребенка, который часами бродил в лесу и прошел 10 км
03:09  23 апреля
На Буковине из озера вытащили тело мужчины
01:20  23 апреля
В Черниговской области суд оправдал командира, у которого солдаты пошли в СЗЧ
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2025, 11:58

Полтава после ночной атаки: городской совет обнародовал масштабы разрушений

23 апреля 2025, 11:58
Читайте також українською мовою
фото: Полтавский городской совет
Читайте також
українською мовою

В Полтаве продолжаются работы по устранению последствий массированной атаки российских беспилотников

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, по состоянию на 11.30 после ночной атаки на Полтаву зафиксировано повреждение 66 объектов. В частности:

  • 25 многоквартирных и 30 частных домов;
  • офисные и складские помещения;
  • полностью разрушен один жилой дом.

В домохозяйствах повреждено 495 окон, из них 399 — в жилом секторе.

На местах продолжаются восстановительные работы: коммунальные службы убирают мусор и проверяют сети освещения. Социальные работники фиксируют ущерб и помогают пострадавшим.

Специалисты ЦНАПа принимают заявления на компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество.

Для координации помощи Департаментом гражданской защиты Полтавского горсовета развернут оперативный штаб.

Гуманитарные миссии работают во всех пострадавших локациях.

Напомним, в ночь на 23 апреля Полтаву атаковали 13 ударных беспилотников. Пострадали шесть человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Полтава БПЛА атака российская армия гражданская инфраструктура
Удар по автобусу в Марганце: количество раненых выросло до 42
23 апреля 2025, 11:50
РФ атаковала автомобиль в Херсоне: пострадал 59-летний мужчина
23 апреля 2025, 11:40
На Киевщине из-за атаки беспилотников горел гостинично-ресторанный комплекс, повреждены дома
23 апреля 2025, 09:40
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Украинская делегация прибыла на переговоры в Лондон
23 апреля 2025, 12:13
Во Львовской области будут судить экскеровника МСЭК, который скрыл имущество и доходы более чем на 11 млн грн
23 апреля 2025, 11:59
Удар по автобусу в Марганце: количество раненых выросло до 42
23 апреля 2025, 11:50
РФ атаковала автомобиль в Херсоне: пострадал 59-летний мужчина
23 апреля 2025, 11:40
ВСУ ликвидировали 1210 россиян, уничтожили вражеские танки, ББМ и 85 артсистем, - Генштаб
23 апреля 2025, 11:20
Командир ВСУ, из-за халатности которого государство потеряло более 3,3 млн гривен, может сесть на 8 лет
23 апреля 2025, 11:10
Украина получила 300 тысяч доз вакцины против полиомиелита
23 апреля 2025, 10:57
Пожар на Волыни: из-за короткого замыкания сгорел жилой дом
23 апреля 2025, 10:54
Полтава после атаки дронов: 6 пострадавших, десятки поврежденных зданий
23 апреля 2025, 10:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »