Полтава после ночной атаки: городской совет обнародовал масштабы разрушений

фото: Полтавский городской совет

В Полтаве продолжаются работы по устранению последствий массированной атаки российских беспилотников

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, по состоянию на 11.30 после ночной атаки на Полтаву зафиксировано повреждение 66 объектов. В частности:

25 многоквартирных и 30 частных домов;

офисные и складские помещения;

полностью разрушен один жилой дом.

В домохозяйствах повреждено 495 окон, из них 399 — в жилом секторе.

На местах продолжаются восстановительные работы: коммунальные службы убирают мусор и проверяют сети освещения. Социальные работники фиксируют ущерб и помогают пострадавшим.

Специалисты ЦНАПа принимают заявления на компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество.

Для координации помощи Департаментом гражданской защиты Полтавского горсовета развернут оперативный штаб.

Гуманитарные миссии работают во всех пострадавших локациях.

Напомним, в ночь на 23 апреля Полтаву атаковали 13 ударных беспилотников. Пострадали шесть человек.