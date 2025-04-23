РФ атакувала автівку в Херсоні: постраждав 59-річний чоловік
Зранку в середу, 23 квітня, російські війська в Херсоні атакували з безпілотника цивільний автомобіль
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару 59-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та опік кисті.
Попри травми, потерпілий самостійно звернувся до медиків. Йому надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, цієї ночі війська РФ знищили одне з ключових підприємств енергетичної інфраструктури, яке забезпечувало Херсон електрикою.
Минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали 12 жителів Херсонщини.
На Донеччині окупанти вбили ще чотирьох людей, семеро пораненіВсі новини »
23 квітня 2025, 08:45У Марганці росіяни атакували БпЛА автобус, який віз людей на роботу: 9 загиблих, 30 поранених
23 квітня 2025, 08:33Росіяни дроном "Молнія" атакували багатоповерхівку в Харкові
23 квітня 2025, 08:09
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Львівщині судитимуть екскерівника МСЕК, який приховав майно та доходи на понад 11 млн грн
23 квітня 2025, 11:59Полтава після нічної атаки: міська рада оприлюднила масштаби руйнувань
23 квітня 2025, 11:58Удар по автобусу в Марганці: кількість поранених зросла до 42
23 квітня 2025, 11:50ЗСУ ліквідували 1210 росіян, знищили ворожі танки, ББМ та 85 артсистем, — Генштаб
23 квітня 2025, 11:20Командир ЗСУ, через недбалість якого держава втратила понад 3,3 млн гривень, може сісти на 8 років
23 квітня 2025, 11:10Україна отримала 300 тисяч доз вакцини проти поліомієліту
23 квітня 2025, 10:57Пожежа на Волині: через коротке замикання згорів житловий будинок
23 квітня 2025, 10:54Полтава після атаки дронів: 6 постраждалих, десятки пошкоджених будівель
23 квітня 2025, 10:41Росіяни знищили енергооб’єкт, який забезпечував Херсон світлом: можливі відключення
23 квітня 2025, 10:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі блоги »