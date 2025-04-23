Удар по автобусу в Марганці: кількість поранених зросла до 42
Кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона-камікадзе на автобус із працівниками підприємства в Марганці вранці 23 квітня зросла до 42. Дев'ятеро людей загинули
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За оперативними даними, майже всі постраждалі працівники підприємства госпіталізовані. Лише троє потерпілих лікуватимуться амбулаторно.
"42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Такі дані на цю хвилину. 7 жінок та 2 чоловіків – загинули", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці у Марганці росіяни атакували дроном-камікадзе автобус, який віз людей на роботу. Раніше повідомлялося про дев'ятьох жертв і 30 поранених.
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