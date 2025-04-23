Полтава після атаки дронів: 6 постраждалих, десятки пошкоджених будівель

фото: інтернет-видання Полтавщина

У ніч на 23 квітня Полтаву атакували 13 ударних безпілотників. Частину з них знищили сили ППО, однак внаслідок прямих влучань і падіння уламків зазнала ушкоджень цивільна інфраструктура

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

За його словами, постраждали шестеро людей. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми.

У місті пошкоджено щонайменше 28 об'єктів — це житлові будинки, офіси, склади, приватні домоволодіння й автотранспорт.

Триває поквартирне обстеження будинків для точного документування шкоди.

До ліквідації наслідків залучено понад 200 людей і 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 23 квітня росіяни здійснили масовану дронову атаку на Полтаву. Раніше повідомляося, про трьох поранених.