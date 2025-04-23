Сумщина під обстрілами: 86 вибухів у шести громадах за добу
Уночі та зранку росіяни здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що під удар потрапили Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Березівська, Шалигинська та Есманьська громади.
- Юнаківська громада: мінометні та артилерійські обстріли, атаки FPV-дронами та пуски КАБів. Пошкоджено приватні будинки.
- Миропільська громада: наймасштабніша атака — 76 вибухів унаслідок обстрілів з артилерії, РСЗВ і КАБів.
- Березівська громада: внаслідок атаки FPV-дрона сталося загоряння приватного будинку.
- Краснопільська, Есманьська та Шалигинська громади також зазнали обстрілів із різних типів озброєння, включно з дронами та мінометами.
Відомості про потерпілих уточнюються.
Нагадаємо, протягом 22 квітня внаслідок ворожих атак на Донеччині загинули четверо мирних мешканців, семеро поранені.
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