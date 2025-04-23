Полтава после атаки дронов: 6 пострадавших, десятки поврежденных зданий

фото: интернет-издание Полтавщина

В ночь на 23 апреля Полтаву атаковали 13 ударных беспилотников. Часть из них уничтожили силы ПВО, однако в результате прямых попаданий и падения обломков получила повреждения гражданская инфраструктура

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, пострадали шесть человек. Трое из них от госпитализации отказались. Остальные люди госпитализированы, одна из них получила тяжелые травмы.

В городе повреждено по меньшей мере 28 объектов – это жилые дома, офисы, склады, частные домовладения и автотранспорт.

Продолжается поквартирное обследование домов для точного документирования ущерба.

К ликвидации последствий привлечены более 200 человек и 16 единиц техники.

Напомним, в ночь на 23 апреля россияне совершили массированную дроновую атаку на Полтаву. Ранее сообщалось, о трех раненых.