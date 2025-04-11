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У Чернівцях після жорстокого побиття померла 27-річна жінка: деталі трагедії
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11 квітня 2025, 18:22

На Одещині чоловік до смерті побив цивільну дружину: який вирок виніс суд

11 квітня 2025, 18:22
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фото: Національна поліція
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Вісім років за ґратами проведе житель Одеського району за спричинення тяжких тілесних ушкоджень цивільній дружині

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася у вересні минулого року в одному з населених пунктів Південної міської громади.

Між 55-річним чоловіком та його 45-річною співмешканкою виникла побутова сварка, в ході якої він побив жінку до втрати свідомості. Від отриманих травм того ж дня потерпіла померла. Правопорушник викликав після цього "швидку" і, приховуючи факт побиття, повідомив медикам, що останнім часом співмешканка скаржилася на погане самопочуття.

Проте поліцейські, яких сповістили про смерть жінки лікарі, розкрили обман зловмисника.

Правоохоронці затримали фігуранта, він зізнався у скоєному та пояснив, що приховував правду, бо боявся відповідальності.

Слідчі висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої, і скерували до суду обвинувальний.

Суд призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернівцях після жорстокого побиття померла 27-річна жінка. Поліція підозрює у скоєному її 18-річного хлопця.

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