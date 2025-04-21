Камера пыток без еды и воды: работники Полтавского СИЗО жестоко издевались над заключенными

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили факты систематических пыток заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. Двум работникам Полтавского СИЗО уже сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, работники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия сотрудников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовалось как камера пыток.

"В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил столь жестокое обращение более десяти раз", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения – дежурному и старшему корпусу отдела режима и охраны – сообщили о подозрении в пытках. Именно они непосредственно завели пострадавшего в помещение и привязали его к кровати.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в мае Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Объявлены подозрения в пытках четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)".

Впоследствии стало известно, что бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области, где, как выяснили стражи порядка, пытали заключенных, при увольнении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн.

Также сообщалось, что перед судом предстанут участники преступной организации, истязавшей осужденных на территории госучреждения "Бердянская исправительная колония (№77)".