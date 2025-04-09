На Полтавщині затримали торговців зброєю

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили торговців зброєю в Полтавській області. У них вилучили близько п’яти тисяч набоїв різних калібрів, бойові гранати та пістолет-кулемет

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох мешканців Лубенського району, які налагодили канал надходження й збуту зброї та боєприпасів на території області. Серед підозрюваних - представники "кримінального середовища".

Їх затримали під час спецоперації правоохоронців. Вилучили пістолет-кулемет, бойові гранати, близько п’яти тисяч набоїв різних калібрів та інші речові докази.

Справу вже скерували до суду. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали торговця зброєю. Чоловік замовляв макети вогнепальної зброї та деталі до неї, а потім робив з цього справжню вогнепальну зброю. Цей "товар" він продавав жителям області.