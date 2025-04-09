В Полтавской области задержали торговцев оружием

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили торговцев оружием в Полтавской области. У них изъяли около пяти тысяч патронов разных калибров, боевые гранаты и пистолет-пулемет

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили троих жителей Лубенского района, наладивших канал поступления и сбыта оружия и боеприпасов на территории области. Среди подозреваемых – представители "криминальной среды".

Их задержали во время спецоперации правоохранителей. Изъяли пистолет-пулемет, боевые гранаты, около пяти тысяч патронов разных калибров и другие вещественные доказательства.

Дело уже направили в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе задержали торговца оружием. Мужчина заказывал макеты огнестрельного оружия и детали к нему, а затем делал из этого настоящее огнестрельное оружие. Этот "товар" он продавал жителям области.