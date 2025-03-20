Затримали "на гарячому": на Херсонщині чоловік збував зброю та боєприпаси

фото: Національна поліція

На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який збував ручний штурмовий гранатомет "РШГ-2" та два корпуси гранат "РГН" і запали до них

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 43-річний неодноразово судимий житель Бериславського району. Правоохоронці провели в нього вдома санкціонований обшук.

У чоловіка виявили та вилучили ще корпус гранати "РГН", запал до неї, 330 набоїв до стрілецької зброї калібром 5,45 мм та ще один підривач.

За словами фігуранта, вилучене він відшукав на колишніх оборонних позиціях, де під час окупації району розташовувалися військові РФ.

Затриманому повідомили про підозру. На час проведення досудового розслідування йому обраний запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує перебування за ґратами строком від трьох до семи років.

Поліцейські наголошують, що особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не підлягає кримінальній відповідальності.

Нагадаємо, на Житомирщині 30-річний чоловік зберігав вдома бойову зброю та набої. Поліція затримала його. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.