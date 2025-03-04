В Полтавской области задержали эксрегионала, рецидивиста и хакера, которые распространяли российскую пропаганду

фото: СБУ

Служба безопасности задержала на Полтавщине трех агентов российских спецслужб, проводивших информационные диверсии против Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что одним из фигурантов есть бывший функционер запрещенной Партии регионов. Злоумышленник писал заказные статьи для международных рупоров Кремля.

По данным следствия, мужчина подготовил десятки публикаций, в которых оправдывал вооруженную агрессию и дискредитировал Силы обороны Украины.

Для конспирации фигурант создавал враждебный контент под псевдонимом. А для контактов с представителями российских спецслужб использовал анонимные чаты в мессенджерах.

Еще одно подозрение получил местный житель, уже имеющий приговор за распространение прокремлевской пропаганды, но во время испытательного срока повторил преступление.

На этот раз рецидивист распространял на своей странице в Фейсбуке провокационные сообщения, где отрицал военные преступления рашистов и призывал к государственному перевороту в Украине.

Также киберспециалисты СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили в Горишних Плавнях ИТ-специалиста, организовавшего ботоферму для распространения нарративов Кремля в интернете.

По материалам дела, злоумышленник массово регистрировал мобильные номера украинских операторов, по которым создавал фейковые аккаунты в соцсетях.

В дальнейшем рашисты использовали эти "учетные записи" для "разгона" российского контента якобы от граждан Украины.

В настоящее время нейтрализовано более 10 тыс. псевдостраниц, созданных через ботоферму злоумышленника.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в течение выходных СБУ и Нацполиция предотвратили 4-е теракты и диверсии , которые должны были состояться в Украине по заказу РФ.