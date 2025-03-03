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03 березня 2025, 19:05

Обіцяв мільйони за знищені українські танки: СБУ оголосила про підозру російському співаку-пропагандисту Лепсу

03 березня 2025, 19:05
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Фото: YouTube
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СБУ заочно повідомила про підозру російському артисту. Відомо, що він публічно підтримує війну проти України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (відомому під псевдонімом Лепс). Він публічно підтримує російську агресію проти України. Крім того, він фінансує війну проти українського народу.

На одному з концертів влітку 2023 року російський артист пообіцяв російським окупантам платити по мільйону російських рублів за кожен знищений український танк. Також він неодноразово передавав "гуманітарну допомогу" угрупованням РФ, які воюють проти України. Зокрема, це були бронежилети.

Правоохоронці заочно повідомили артисту про підозру за такими статтями:

  • ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення зборйної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру іншому російському пропагандисту. Йдеться про співака Ярослава Дронова (більш відомого за псевдонімом "Shaman"). Він публічно підтримує диктатора Путіна та війну проти України. Зокрема, в лютому 2023 року він перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

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