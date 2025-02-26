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На Прикарпатті затримали групу осіб, яких підозрюють у підпалі транспорту та диверсій на "Укрзалізниці"

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що організатором серії злочинів була 24-річна місцева мешканка.

Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про "легку роботу" та відгукнулася на нього. Невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби й завербували її. За грошову винагороду вона мала нищити автомобілі військовослужбовців ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Щоб виконувати "замовлення", жінка залучила двох виконавців пообіцявши їм частину грошової винагороди. Торік у серпні фігурантка запропонувала "роботу" раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю та 36-річному чоловіку.

За погодженням із "куратором" зловмисники спершу знищили автомобіль "Peugeot 307SW", який належав волонтерській організації. 34-річний фігурант підпалив транспортний засіб, а його спільник знімав відео, яке згодом організаторка надіслала "кураторам". Невдовзі зловмисники підпалили ще один автомобіль "Volkswagen Т5".

Зголом організаторка залучила до підпалів судимого за крадіжки та наркозлочини 39-річного сусіда, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. За вказівкою "куратора" та організаторки він підпалив шафу обігріву Укрзалізниці, а за кілька днів знищив автомобіль "Renault Trafic" захисного кольору.

У вересні організаторка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Фігурант підпалив моторний відсік автомобіля "Hyundai Tucson", що належав учаснику бойових дій.

Організаторку та всіх виконавців оперативно затримали поліцейські та співробітники СБУ.

Під час обшуків у них вилучили телефони, чорнові записи, банківські картки, речові докази вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю.

Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачуються за:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану),

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період),

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Матеріали щодо інших двох співучасників розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, вінницькі прокурори повідомили про підозру жителю Слов'янська, який здавав ворогові адреси проживання і лікування українських військових.

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