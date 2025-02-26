У Івано-Франківську викрили агентів РФ, причетних до підпалів та диверсій
На Прикарпатті затримали групу осіб, яких підозрюють у підпалі транспорту та диверсій на "Укрзалізниці"
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили, що організатором серії злочинів була 24-річна місцева мешканка.
Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про "легку роботу" та відгукнулася на нього. Невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби й завербували її. За грошову винагороду вона мала нищити автомобілі військовослужбовців ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.
Щоб виконувати "замовлення", жінка залучила двох виконавців пообіцявши їм частину грошової винагороди. Торік у серпні фігурантка запропонувала "роботу" раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю та 36-річному чоловіку.
За погодженням із "куратором" зловмисники спершу знищили автомобіль "Peugeot 307SW", який належав волонтерській організації. 34-річний фігурант підпалив транспортний засіб, а його спільник знімав відео, яке згодом організаторка надіслала "кураторам". Невдовзі зловмисники підпалили ще один автомобіль "Volkswagen Т5".
Зголом організаторка залучила до підпалів судимого за крадіжки та наркозлочини 39-річного сусіда, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. За вказівкою "куратора" та організаторки він підпалив шафу обігріву Укрзалізниці, а за кілька днів знищив автомобіль "Renault Trafic" захисного кольору.
У вересні організаторка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Фігурант підпалив моторний відсік автомобіля "Hyundai Tucson", що належав учаснику бойових дій.
Організаторку та всіх виконавців оперативно затримали поліцейські та співробітники СБУ.
Під час обшуків у них вилучили телефони, чорнові записи, банківські картки, речові докази вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю.
Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачуються за:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану),
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період),
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу),
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),
- ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин) Кримінального кодексу України.
Матеріали щодо інших двох співучасників розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Нагадаємо, вінницькі прокурори повідомили про підозру жителю Слов'янська, який здавав ворогові адреси проживання і лікування українських військових.
Раніше ми повідомляли, що СБУ запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті Укрзалізниці в Одеській області. Двоє агентів рф намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення.