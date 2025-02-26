21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
07:28  26 лютого
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 08:52

У Івано-Франківську викрили агентів РФ, причетних до підпалів та диверсій

26 лютого 2025, 08:52
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті затримали групу осіб, яких підозрюють у підпалі транспорту та диверсій на "Укрзалізниці"

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що організатором серії злочинів була 24-річна місцева мешканка.

Жінка знайшла оголошення в соціальній мережі про "легку роботу" та відгукнулася на нього. Невдовзі з нею зв'язалися ворожі спецслужби й завербували її. За грошову винагороду вона мала нищити автомобілі військовослужбовців ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

Щоб виконувати "замовлення", жінка залучила двох виконавців пообіцявши їм частину грошової винагороди. Торік у серпні фігурантка запропонувала "роботу" раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю та 36-річному чоловіку.

За погодженням із "куратором" зловмисники спершу знищили автомобіль "Peugeot 307SW", який належав волонтерській організації. 34-річний фігурант підпалив транспортний засіб, а його спільник знімав відео, яке згодом організаторка надіслала "кураторам". Невдовзі зловмисники підпалили ще один автомобіль "Volkswagen Т5".

Зголом організаторка залучила до підпалів судимого за крадіжки та наркозлочини 39-річного сусіда, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. За вказівкою "куратора" та організаторки він підпалив шафу обігріву Укрзалізниці, а за кілька днів знищив автомобіль "Renault Trafic" захисного кольору.

У вересні організаторка залучила до підпалу ще одного 39-річного спільника. Фігурант підпалив моторний відсік автомобіля "Hyundai Tucson", що належав учаснику бойових дій.

Організаторку та всіх виконавців оперативно затримали поліцейські та співробітники СБУ.

Під час обшуків у них вилучили телефони, чорнові записи, банківські картки, речові докази вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю.

Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачуються за:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану),
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період),
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),
  • ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Матеріали щодо інших двох співучасників розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, вінницькі прокурори повідомили про підозру жителю Слов'янська, який здавав ворогові адреси проживання і лікування українських військових.

Раніше ми повідомляли, що СБУ запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті Укрзалізниці в Одеській області. Двоє агентів рф намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення.

співпраця з ворогом агент рф палії Укрзализныця Диверсія
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 - дістали поранення
26 лютого 2025, 09:19
Верховну Раду закликають допрацювати законопроєкт щодо посилення захисту бізнесу
26 лютого 2025, 09:13
Удар дрона по будинку під Києвом: у згорілій будівлі виявили тіло людини
26 лютого 2025, 08:38
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
26 лютого 2025, 08:34
За минулу добу ворог атакував Запорізьку область 499 разів: є поранений
26 лютого 2025, 07:56
Росіяни б'ють по Сумах новими ударними дронами: що відомо
26 лютого 2025, 07:42
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
26 лютого 2025, 07:28
ЗСУ отримали на озброєння бойові дрони "Відьмак"
26 лютого 2025, 07:15
Росіяни атакували дронами Харків: влучання у багатоповерхівку, є постраждалі
26 лютого 2025, 07:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »