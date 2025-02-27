Корупційна схема ВЛК: у Полтаві "посередника" оштрафували на 42,5 тис. грн
У Полтаві "посередник" в отриманні медичних документів ВЛК для військового сплатить 42,5 тис. грн штрафу
Про це пише видання "Полтавщина" із посилання на рішення суду, передає RegioNews.
Обвинувачений — уродженець Кременчука, пенсіонер, має II групу інвалідності та учасник бойових дій.
Торік у середині жовтня чоловік познайомився із військовослужбовцем, який хотів перевестися з бойового підрозділу у частину забезпечення, що не бере участь у бойових діях.
Обвинувачений запропонував військовому завдяки своїм зв'язкам, знайомствам та за грошову винагороду вплинути на ухвалення рішення заступником голови позаштатної ВЛК хірургічного профілю військової частини.
Також обіцяв посприяти у видачі медичного висновку із відміткою про непридатність до служби, що буде підставою переведення у військову частину забезпечення.
Спочатку хабарник назвав ціну в $700, потім — $300. Чоловіка спіймали на гарячому.
Після затримання підсудний уклав угоду з прокурором про визнання своєї винуватості та погодився на покарання — штраф в 42 500 грн.
Враховуючи, що злочин є нетяжким, суддя Октябрського районного суду Полтави затвердила укладену угоду між прокурором та обвинуваченим.
Нагадаємо, в Сумській області впіймали на хабарі лікаря ВЛК. За даними правоохоронців, чоловік вимагав у призовника 10 тис. грн за направлення на додаткові медичні обстеження.