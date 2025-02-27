На Франківщині засудили жінку, яка виманювала гроші у родичів військових

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На Івано-Франківщині суд виніс вирок 23-річній жительці Надвірнянської громади, яка за гроші обіцяла допомогти родичам з пошуком зниклих безвісти військовослужбовців. Жінку засудили до трьох років ув'язнення

Про це повідомила обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка під приводом допомоги у пошуку зниклих військовослужбовців ЗСУ виманювала кошти у їх родичів. Вона запевняла потерпілих, що володіє інформацією про місце перебування військових та має необхідні зв'язки.

Родичі, довірившись зловмисниці, протягом лютого-квітня 2023 року перерахували їй майже 30 000 гривень, але жодної допомоги із пошуком зниклих не отримали.

Свою вину засуджена визнала повністю та відшкодувала матеріальні збитки потерпілим.

Суд призначив їй покарання у виді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, на Львівщині затримали адвоката, який ошукав дружин двох військовослужбовців на понад мільйон гривень. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом шахрайства в умовах воєнного стану.