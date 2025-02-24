На Полтавщині через ускладнення від грипу помер чоловік

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Минулого тижня у Полтавській громаді зареєстровано летальний випадок від грипу типу А. Померлий не мав профілактичних щеплень

Про це повідомив Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що з початку поточного епідсезону зафіксовано 8 померлих від ускладення ГРВІ та грип по області. Половина випадків — у Кременчуцькому районі.

Епідемічна ситуація в регіоні

За 8 тиждень 2025 року на Полтавщині на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 10 395 осіб. Це на 27,5% більше, ніж попереднього тижня. 57,5% хворих — діти.

Рівень захворюваності в регіоні перевищує епідемічний поріг на 47,3%.

На 8-му тижні 2025 року в Полтавській області не проведено жодного щеплення від грипу. З початку епідемічного сезону вакциновано лише 5843 особи, що становить менш як 1% від цільової групи.

Грип: які ускладнення можливі?

Діти з хронічними захворюваннями (такими як астма, діабет, розлади нервової системи) та діти молодші 5 років мають найбільший ризик госпіталізації через захворювання на грип.

Дорослі з груп ризику можуть зіткнутися з ускладненнями грипу (такими як пневмонія), які можуть призвести до госпіталізації та навіть смерті.

До помірних ускладнень грипу відносяться інфекції носових пазух (синусити) та вух (отити).

Нагадаємо, в Україні з початку епідемічного сезону на гострі респіраторні вірусні інфекції і на грип захворіли майже 2,5 млн осіб.