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24 февраля 2025, 16:06

На Полтавщине из-за осложнений от гриппа умер мужчина

24 февраля 2025, 16:06
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На прошлой неделе в Полтавской общине зарегистрирован летальный случай от гриппа типа А. Умерший не имел профилактических прививок

Об этом сообщил Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

С начала текущего эпидсезона зафиксировано 8 умерших от осложнения ОРВИ и грипп по области. Половина случаев – в Кременчугском районе.

Эпидемическая ситуация в регионе

За 8 неделю 2025 года в Полтавской области острыми респираторными инфекциями (включая COVID-19) заболело 10 395 человек. Это на 27,5% больше, чем на прошлой неделе. 57,5% больных - дети.

Уровень заболеваемости в регионе превышает эпидемический порог на 47,3%.

На 8-й неделе 2025 года в Полтавской области не проведена ни одна прививка от гриппа. С начала эпидемического сезона вакцинировано только 5843 человека, что составляет менее 1% от целевой группы.

Грипп: какие осложнения возможны?

Дети с хроническими заболеваниями (такими как астма, диабет, расстройства нервной системы) и дети младше 5 лет имеют наибольший риск госпитализации из-за заболевания гриппом.

Взрослые из групп риска могут столкнуться с осложнениями гриппа (например, пневмонией), которые могут привести к госпитализации и даже смерти.

К умеренным осложнениям гриппа относятся инфекции носовых пазух (синуситы) и ушей (отиты).

Напомним, в Украине с начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели почти 2,5 млн человек.

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