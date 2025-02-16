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16 лютого 2025, 16:02

У Полтаві вантажівка переїхала військового

16 лютого 2025, 16:02
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фото: Національна поліція
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Поліцейські Полтави встановлюють обставини ДТП, унаслідок якої постраждав військовий

Як передає RegioNews, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Зазначається, що 16 лютого близько 10.30 год. вантажний автомобіль SCANIA, під керуванням 40-річного водія, здійснив наїзд на 44-річного військового. Потерпілого із травмами медики доставили до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Користувачі соцмереж повідомляють, що постраждалий міг бути працівником ТЦК.

Нагадаємо, на Прикарпатті оштрафували чоловіка, який побив працівника ТЦК. Він повинен сплатити 180 тисяч грн.

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