В Полтаве грузовик переехал военного

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Полицейские Полтавы устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал военный

Как передает RegioNews, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

Отмечается, что 16 февраля около 10.30. грузовой автомобиль SCANIA, под управлением 40-летнего водителя, совершил наезд на 44-летнего военного. Потерпевшего с травмами медики доставили в больницу.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Пользователи соцсетей сообщают, что пострадавший мог быть работником ТЦК.

Напомним, в Прикарпатье оштрафовали мужчину, который избил работника ТЦК. Он должен заплатить 180 тысяч грн.