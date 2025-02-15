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15 лютого 2025, 00:27

На Полтавщини чоловіка судили за розбещення 11-річної подружки доньки

15 лютого 2025, 00:27
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фото: pixabay
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Суд визнав жителя Миргородщини винним у розбещенні дитини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У липні минулого року, 32-річний чоловік, перебуваючи пʼяним вдома, скористався відсутністю сторонніх осіб та вчинив розпусні дії стосовно 11-річної подружки своєї доньки, яка прийшла за особистими речами.

Також зазначається, що чоловік, будучи засудженим до громадських робіт за нанесення дружині легких тілесних ушкоджень, ухилився від виконання покарання.

Суд призначив чоловіку 6 років і майже місяць ув’язнення, враховуючи невідбуте покарання.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 15-річної падчерки. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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