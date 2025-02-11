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11 лютого 2025, 18:02

На Полтавщині раптово померла на вулиці 12-річна дівчинка

11 лютого 2025, 18:02
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фото: поліція
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У одному із сіл Решетилівської громади на Полтавщині на вулиці померла 12-річна місцева жителька.

Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Про смерть дитини стало відомо 10 лютого. Як розповіли у поліції, того дня близько 16:00 односельці виявили дитину на вулиці. Дівчина вийшла з дому в магазин.

"Смерть настала на вулиці, неподалік від дому. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу", — повідомили у поліції.

За фактом смерті дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – "Умисне вбивство".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Ірпінь Київської області двоє хлопців посеред вулиці знепритомніли через отруєння алкоголем. Їх врятували військові.

Також нещодавно у Рівному на зупинці неподалік автостанції "Чайка" померла жінка.

смерть Полтавська область діти смерть дитини
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