На Полтавщині раптово померла на вулиці 12-річна дівчинка

фото: поліція

У одному із сіл Решетилівської громади на Полтавщині на вулиці померла 12-річна місцева жителька.

Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Про смерть дитини стало відомо 10 лютого. Як розповіли у поліції, того дня близько 16:00 односельці виявили дитину на вулиці. Дівчина вийшла з дому в магазин.

"Смерть настала на вулиці, неподалік від дому. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу", — повідомили у поліції.

За фактом смерті дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – "Умисне вбивство".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Ірпінь Київської області двоє хлопців посеред вулиці знепритомніли через отруєння алкоголем. Їх врятували військові.

Також нещодавно у Рівному на зупинці неподалік автостанції "Чайка" померла жінка.