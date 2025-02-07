У Рівному на зупинці померла жінка
У Рівному на зупинці померла неподалік автостанції "Чайка" померла жінка
Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Зазначається, що медики проводили реанімаційні заходи, однак життя врятувати не вдалося.
Згодом у відділі комунікації поліції Рівненщини розповіли, що померлою виявилася 48-річна жителька села Біловіж.
Причину смерті з'ясовуватимуть експерти.
Нагадаємо, в Києві затримали чоловіка, який обікрав школярку на зупинці. Зловмисник непомітно дістав її телефон з кишені куртки.
Раніше ми повідомляли, що в Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку та травмувавх двох людей.
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Російська армія за добу атакувала Донеччину понад 3 тисячі разів
07 лютого 2025, 12:03На Буковині в приміщенні обласного ТЦК помер 32-річний чоловік: що відомо
07 лютого 2025, 11:37Вибори в Україні у 2025 році — це не пустий звук
07 лютого 2025, 11:30Росіяни примусово залучають дітей з ТОТ до військових закладів РФ, – ЦНС
07 лютого 2025, 11:16В Україні заборонили трансплантацію органів загиблих військових
07 лютого 2025, 10:54Збитків на 8,5 млн грн: на Львівщині командир ВЧ закупив ліжка за завищеними цінами
07 лютого 2025, 10:40У Києві призупинив роботу Американський дім
07 лютого 2025, 10:32На Полтавщині знешкодили бойові частини російських дронів
07 лютого 2025, 10:29Росіяни скинули КАБи на Сумщину: є загиблі, під завалами будинку шукають людей
07 лютого 2025, 10:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »