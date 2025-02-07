У Рівному на зупинці померла жінка

фото з відкритих джерел

У Рівному на зупинці померла неподалік автостанції "Чайка" померла жінка

Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що медики проводили реанімаційні заходи, однак життя врятувати не вдалося.

Згодом у відділі комунікації поліції Рівненщини розповіли, що померлою виявилася 48-річна жителька села Біловіж.

Причину смерті з'ясовуватимуть експерти.

Нагадаємо, в Києві затримали чоловіка, який обікрав школярку на зупинці. Зловмисник непомітно дістав її телефон з кишені куртки.

Раніше ми повідомляли, що в Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку та травмувавх двох людей.