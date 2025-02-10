В Одеській області зникли троє підлітків

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Одеські поліцейські розшукують трьох неповнолітніх хлопців, які втекли з реабілітаційного центру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка і 13-річного Данила Шишкіна, які у понеділок, 10 лютого, втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси. Наразі місцезнаходження хлопців невідоме.

Артем Стоянов:

Прикмети: зріст 150 см, світле коротко стрижене волосся.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви "Т".

Одягнений: у куртку чорного кольору, помаранчеву кофту, чорні штани та взутий у кросівки.

Данило Приходченко:

Прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене.

Одягнений: у чорну спортивну куртку з білими вставками, темне худі, спортивні штани синього кольору та взутий у чорні черевики.

Данило Шишкін:

Прикмети: зріст 170см, середньої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір.

Одягнений: бордово-сіру шапку, куртку та штани чорного кольору, синю кофту та взутий в чорні кросівки.

При собі має чорну сумку.

Поліцейські закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, телефонувати за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію "102".

Нагадаємо, в Одесі затримали агента РФ, який шпигував за українськими військовими кораблями.