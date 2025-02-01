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01 февраля 2025, 15:15

Удар по Полтаве: увеличилось количество погибших и пострадавших

01 февраля 2025, 15:15
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фото: ГСЧС Полтавщины
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В Полтаве количество жертв ракетного удара по жилому дому утром 1 февраля возросло до семи человек

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Также 14 человек травмированы, среди которых 3 детей в возрасте 3 месяцев, 8 и 12 лет.

Разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены 18 расположенных рядом жилых домов, помещение дошкольного учебного заведения и 12 автомобилей.

Спасатели локализовали пожар отдельных очагов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Для ликвидации последствий ракетного удара привлекли более 400 работников коммунальных служб, предприятий и учреждений городских властей.

На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

Ранее мы сообщили, что в Полтаве из-под завалов извлекли тело женщины и еще живого мужчины.

Напомним, российские террористы атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В Харьковской и Полтавской областях попадания есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

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