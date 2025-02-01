Удар по Полтаве: увеличилось количество погибших и пострадавших
В Полтаве количество жертв ракетного удара по жилому дому утром 1 февраля возросло до семи человек
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.
Также 14 человек травмированы, среди которых 3 детей в возрасте 3 месяцев, 8 и 12 лет.
Разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены 18 расположенных рядом жилых домов, помещение дошкольного учебного заведения и 12 автомобилей.
Спасатели локализовали пожар отдельных очагов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Для ликвидации последствий ракетного удара привлекли более 400 работников коммунальных служб, предприятий и учреждений городских властей.
На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
Ранее мы сообщили, что в Полтаве из-под завалов извлекли тело женщины и еще живого мужчины.
Напомним, российские террористы атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В Харьковской и Полтавской областях попадания есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.