Удар по Полтаве: увеличилось количество погибших и пострадавших

фото: ГСЧС Полтавщины

В Полтаве количество жертв ракетного удара по жилому дому утром 1 февраля возросло до семи человек

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Также 14 человек травмированы, среди которых 3 детей в возрасте 3 месяцев, 8 и 12 лет.

Разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены 18 расположенных рядом жилых домов, помещение дошкольного учебного заведения и 12 автомобилей.

Спасатели локализовали пожар отдельных очагов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Для ликвидации последствий ракетного удара привлекли более 400 работников коммунальных служб, предприятий и учреждений городских властей.

На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

Ранее мы сообщили, что в Полтаве из-под завалов извлекли тело женщины и еще живого мужчины.

Напомним, российские террористы атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В Харьковской и Полтавской областях попадания есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.