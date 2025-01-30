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30 січня 2025, 10:22

СБУ затримало депутата Полтавської облради Олега Дядика

30 січня 2025, 10:22
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фото: t.me/bulashev_ua
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У середу, 29 січня, в селі Пришиб Служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради, підприємця Олега Дядика

Про це повідомив журналіст Олег Булашев, передає RegioNews.

За словами журналіста, Олег Дядик є членом фракції партії "За майбутнє", яку в області очолює народний депутат Юрій Шаповалов, а в Кременчуці – міський голова Віталій Малецький.

За попередньою інформацією, у зв’язку із затриманням правоохоронці провели обшуки у кількох місцевих жителів, зокрема й у керівництва населеного пункту.

Офіційні причини затримання поки не озвучені. Однак, за попередніми даними, депутата підозрюють у замаху на вбивство.

На цей момент зв'язку з Олегом Дядиком немає.

Нагадаємо, у березні 2023 року депутата Полтавської облради Олега Дядика оштрафували на 34000 грн та позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на 2 роки. Причина - недостовірні відомості в е-декларації за 2020 рік.

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