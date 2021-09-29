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29 сентября 2021, 19:42 268

В Полтаве у маршрутки во время движения отпали два колеса, одно влетело в остановку

29 сентября 2021, 19:42 268
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Фото из открытых источников
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В Полтаве в маршрутки во время движения отпали два колеса, одно из которых влетело в остановку, где стояли люди

Как пишет RegioNews видео опубликовали в Telegram-канале "Т. Полтава"

На видео с регистратора видно, как у маршрутки на большой скорости отваливаются два левых колеса – сначала переднее, а через несколько мгновений и заднее.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, что недавно во Львове маршрутка на переходе сбила 16-летнюю девушку

Украина транспорт ДТП Полтава маршрутки

 
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