В Полтаве у маршрутки во время движения отпали два колеса, одно влетело в остановку
В Полтаве в маршрутки во время движения отпали два колеса, одно из которых влетело в остановку, где стояли люди
Как пишет RegioNews видео опубликовали в Telegram-канале "Т. Полтава"
На видео с регистратора видно, как у маршрутки на большой скорости отваливаются два левых колеса – сначала переднее, а через несколько мгновений и заднее.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
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