На Полтавщине запустили телемедицину

Для этого ранее закупили 339 комплектов соответствующего оборудования и передали на амбулатории, а 303 семейных врача уже прошли обучение и используют этот метод консультаций, сообщает прессслужба Полтавской ОГА.

26 мая председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синєгубов вместе с председателем Полтавского областного совета Александром Беленьким посетили Решетиловский центр ПМСП, чтобы на его примере лично проверить работу телемедицины.

"Отныне жителям отдаленных сел не надо ехать в Полтаву или другой крупный город, чтобы получить консультацию ведущих медиков области. Пациент и семейный врач смогут это сделать дистанционно, даже дома у местного жителя. Это современно, быстро, комфортно и точно!", – отметил Олег Синєгубов.

Один комплект телемедицинского оборудования – это чемодан с планшетом, спирографом, монитором жизненно важных показателей, дерматоскопом и вебкамерой.

"Вряд ли такое оборудование можно было бы найти в амбулаториях до введения телемедицины. Сейчас с их помощью можно измерить сатурацию крови, артериальное давление, температуру, пульс, проверить работу легких и онлайн передать всю информацию профессиональным врачам для консультации: терапевту, пульмонологу или дерматологу из наших областных больниц. Долгое время мы работали в тестовом режиме, сейчас полноценно консультируем пациентов у специалистов вторичного и третичного уровней", – добавляет председатель Полтавской ОГА.

Основные ячейки врачей-специалистов, которые консультируют коллег из районов, - Полтавская областная клиническая больница имени Н.В. Склифосовского и Полтавский областной клинический кожно-венерологический диспансер.

"Телемедицина предоставляет нам уникальную возможность получить медицинское заключение за достаточно короткое время, тогда как раньше для установления диагноза пациенты тратили несколько дней", – рассказала семейный врач Решетиловского ЦПМСП Ирина Ткачук.

"Как на практике работает телемедицина. Пациент в селе обращается к семейному врачу. Если у врача есть сомнения относительно диагноза, или ему нужна консультация профессиональных коллег, врач берет планшет и через электронную систему вводит фамилию, имя, отчество пациента и формирует запрос на консультацию. Ведущий и профильный специалист из областной больницы видит этот запрос, открывает его, читает анализ своего коллеги из сельской местности и дает собственное заключение. Если, например, нужна консультация дерматолога, то врач с помощью дерматоскопа диагностирует кожные образования у пациента, подсоединяет устройство к планшету и передает информацию профессиональном коллеге из полтавского диспансера", – резюмировал Олег Синєгубов .

Напомним, ранее сообщалось, что Полтавщина выходит из "красной" зоны, глава ОГА Синегубов рассказал, какие ограничения будут действовать.

18 апреля Полтавщина получила вакцину Pfizer, в области начали вакцинировать персонал и жителей домов престарелых.