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17 травня 2021, 11:33 494

У Полтаві водій напідпитку врізався у авто поліції, постраждали патрульні

17 травня 2021, 11:33 494
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Правоохоронців госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму
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У Полтаві автомобіль врізався у припаркований транспортний засіб патрульної поліції, внаслідок чого постраждали правоохоронці.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook патрульної поліції Полтавщини, пише RegioNews.

Зазначається, що правоохоронців госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

Згодом з'ясувалося, що винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Вчора, близько 21-ї години, на вулиці Половки, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю автомобіля...

Posted by Патрульна поліція Полтавської області on Sunday, May 16, 2021

Нагадаємо, днями на Луганщині водій напідпитку наїхав на підлітків, внаслідок чого загинув хлопчик.

Україна ушпиталення ДТП поліція аварія

 
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