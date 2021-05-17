У Полтаві водій напідпитку врізався у авто поліції, постраждали патрульні

Правоохоронців госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму

Правоохоронців госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму

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У Полтаві автомобіль врізався у припаркований транспортний засіб патрульної поліції, внаслідок чого постраждали правоохоронці.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook патрульної поліції Полтавщини, пише RegioNews.

Зазначається, що правоохоронців госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

Згодом з'ясувалося, що винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

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