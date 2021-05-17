У Полтаві водій напідпитку врізався у авто поліції, постраждали патрульні
У Полтаві автомобіль врізався у припаркований транспортний засіб патрульної поліції, внаслідок чого постраждали правоохоронці.
Про це йдеться у повідомленні на Facebook патрульної поліції Полтавщини, пише RegioNews.
Зазначається, що правоохоронців госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.
Згодом з'ясувалося, що винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.
Вчора, близько 21-ї години, на вулиці Половки, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю автомобіля...Posted by Патрульна поліція Полтавської області on Sunday, May 16, 2021
Нагадаємо, днями на Луганщині водій напідпитку наїхав на підлітків, внаслідок чого загинув хлопчик.