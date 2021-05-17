В Полтаве пьяный водитель врезался в авто полиции, пострадали патрульные
В Полтаве автомобиль врезался в припаркованное транспортное средство патрульной полиции, в результате чего пострадали правоохранители.
Об этом говорится в сообщении на Facebook патрульной полиции Полтавщины, пишет RegioNews.
Отмечается, что правоохранителей госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
Впоследствии выяснилось, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.
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Напомним, на днях на Луганщине водитель навеселе наехал на подростков, в результате чего погиб мальчик.