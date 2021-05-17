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17 мая 2021, 11:33 675

В Полтаве пьяный водитель врезался в авто полиции, пострадали патрульные

17 мая 2021, 11:33 675
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Правоохранителей госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму
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В Полтаве автомобиль врезался в припаркованное транспортное средство патрульной полиции, в результате чего пострадали правоохранители.

Об этом говорится в сообщении на Facebook патрульной полиции Полтавщины, пишет RegioNews.

Отмечается, что правоохранителей госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Впоследствии выяснилось, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Вчера, около 21 часа, на улице Половки, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля...

Posted by Патрульная полиция Полтавской области on Sunday, May 16, 2021

Напомним, на днях на Луганщине водитель навеселе наехал на подростков, в результате чего погиб мальчик.

Украина госпитализация ДТП полиция авария

 
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