В Полтаве пьяный водитель врезался в авто полиции, пострадали патрульные

Правоохранителей госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму

Правоохранителей госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму

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В Полтаве автомобиль врезался в припаркованное транспортное средство патрульной полиции, в результате чего пострадали правоохранители.

Об этом говорится в сообщении на Facebook патрульной полиции Полтавщины, пишет RegioNews.

Отмечается, что правоохранителей госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Впоследствии выяснилось, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

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