На Луганщині водій напідпитку наїхав на підлітків, є загиблий

Ще троє осіб травмувалися

Ще троє осіб травмувалися

Фото з відкритих джерел

На Луганщині, поблизу міста Сватове, п’яний водій наїхав на чотирьох підлітків, внаслідок чого загинув 14-річний хлопець, ще троє отримали переломи.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Луганської області.

ДТП сталася пізно ввечері 14 травня у селі Містки, на вулиці Покровській, неподалік будинку 58. Унаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Ще троє підлітків - 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчинки - госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них зараз перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водія автомобіля затримали.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині загинула сім'я з малолітньою дитиною.