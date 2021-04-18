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18 квітня 2021, 13:56 2

Ляшко розповів, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19

18 квітня 2021, 13:56 2
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Для цього потрібно, щоб в Україні був щонайменше 1 млн доз вакцин
Для цього потрібно, щоб в Україні був щонайменше 1 млн доз вакцин
Фото з відкритих джерел
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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнуть масово вакцинувати від коронавірусу всіх охочих.

Про це пише RegioNews з посиланням на телеканал Україна-24.

Ляшко нагадав, що МОЗ хоче вакцинувати половину дорослого населення до кінця 2021 року.

Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх", - сказав він.

Ляшко нагадав, що спочатку вакцинуватимуть категорію 60+, а коли всі охочі отримають щеплення, почнеться вакцинація категорії 18+. У цій категорії спочатку щеплюватимуть тих, хто має хронічні хвороби, а потім решту охочих.

Нагадаємо, за добу 17 квітня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 3 333 людини.

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