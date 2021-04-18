Полтавщина получила вакцину Pfizer

Первыми в области будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых

Первыми в области будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых

Фото: Олег Синегубов Фейсбук

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, пишет RegioNews.

Синегубов отметил, что первыми этим препаратом будут вакцинировать персонал и обитателей домов для пожилых людей, далее – работников ГСЧС и пограничников. Все вакцинированные гарантированно получат вторую дозу этого же препарата через 21 день.

Это только первая поставкавакцины Pfizer-BioNTech, еще будем заказывать очередную партию в несколько тысяч доз, - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, на этой неделе на Полтавщину поступило 8 тысяч доз вакцины от компании Sinovac, а в скором времени поступит еще свыше 13 тысяч доз AstraZeneca.