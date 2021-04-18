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18 квітня 2021, 16:58 197

В Україні почали робити щеплення вакциною Pfizer

18 квітня 2021, 16:58 197
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Першими щеплення зробили підопічним психоневрологічного інтернату в Бородянці
Першими щеплення зробили підопічним психоневрологічного інтернату в Бородянці
Фото: Сегодня
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В Україні сьогодні почали проводити робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/Biontech.

Про це повідомляє "Сьогодні", передає RegioNews.

Першим у Бородянці вакцинували директора лікарні, а потім щеплення почали робити пацієнтам.

Вакцинацію проводила мобільна бригада. Разом з нею на місце виїхав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, щеплення зроблять близько сотні громадян – підопічним і персоналу інтернату.

Головний санлікар зазначив, що вакцина вже доїхала до всіх регіональних складів. І відсьогодні в кожній області України робитимуть щеплення американським препаратом.

Нагадаємо, у всі регіони України доставили перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer, на регіональні склади вакцину планують довозити щотижня.

вакцина Київська область Pfizer вакцинація щеплення

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