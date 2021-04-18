В Україні почали робити щеплення вакциною Pfizer

Першими щеплення зробили підопічним психоневрологічного інтернату в Бородянці

Першими щеплення зробили підопічним психоневрологічного інтернату в Бородянці

Фото: Сегодня

В Україні сьогодні почали проводити робити щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/Biontech.

Про це повідомляє "Сьогодні", передає RegioNews.

Першим у Бородянці вакцинували директора лікарні, а потім щеплення почали робити пацієнтам.

Вакцинацію проводила мобільна бригада. Разом з нею на місце виїхав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, щеплення зроблять близько сотні громадян – підопічним і персоналу інтернату.

Головний санлікар зазначив, що вакцина вже доїхала до всіх регіональних складів. І відсьогодні в кожній області України робитимуть щеплення американським препаратом.

Нагадаємо, у всі регіони України доставили перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer, на регіональні склади вакцину планують довозити щотижня.