10:30  18 квітня
В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині
12:57  18 квітня
За кожного хворого з Covid-19 НСЗУ платить майже 45 тисяч гривень
09:59  18 квітня
На Донбасі зафіксовано 17 обстрілів українських позицій
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2021, 12:57 3

За кожного хворого з Covid-19 НСЗУ платить майже 45 тисяч гривень

18 квітня 2021, 12:57 3
Читайте также на русском языке
Сума виплат залежить від стану пацієнта
Сума виплат залежить від стану пацієнта
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За лікування одного стаціонарного хворого на коронавірус Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в середньому платить лікарням майже 45 тисяч гривень.

Про це повідомили на сторінці НСЗУ у Фейсбуці, пише RegioNews.

У НСЗУ пояснили, що за необхідності стаціонарного лікування COVID-19 пацієнт не може вибирати лікарню.

Пацієнти, у яких наявні покази до госпіталізації, транспортуються бригадою ЕМД у визначений у регіоні заклад охорони здоров'я, у якому є вільні місця. На сьогодні понад 500 лікарень мають контракт з НСЗУ на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, - пояснили у відомстві.

У лікарні пацієнту з коронавірусом безплатно надаються наступні послуги:

  • первинний огляд та тестування на COVID-19;
  • необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як ЕКГ, розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза, бактеріологічні та інші;
  • медична допомога відповідно до галузевих стандартів;
  • киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;
  • медикаментозна терапія та знеболення за потреби. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів;
  • моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;
  • забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду;
  • профілактика загальних ускладнень;
  • консультації лікарів інших спеціальностей та інше.

Загалом на стаціонарне лікування пацієнтів з коронавірусом у 2020 році НСЗУ виплатила закладам понад 11 млрд грн. Тобто майже 45 тис. грн в середньому на одного пацієнта. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається у 2-3 рази більше коштів, а є ті, на яких витрачається менше. Все залежить від стану, в якому перебуває пацієнт.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Україна коронавірус лікарня хворі гроші послуги

За добу в Україні зробили понад три тисячі щеплень від коронавірусу
18 квітня 2021, 11:27
В Україні додалося понад 10 тисяч хворих на коронавірус, найбільше знову на Харківщині
18 квітня 2021, 10:30
Україна вирішила вислати старшого дипломата посольства Росії
17 квітня 2021, 18:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua