За кожного хворого з Covid-19 НСЗУ платить майже 45 тисяч гривень

Сума виплат залежить від стану пацієнта

Сума виплат залежить від стану пацієнта

Фото з відкритих джерел

За лікування одного стаціонарного хворого на коронавірус Національна служба здоров'я України (НСЗУ) в середньому платить лікарням майже 45 тисяч гривень.

Про це повідомили на сторінці НСЗУ у Фейсбуці, пише RegioNews.

У НСЗУ пояснили, що за необхідності стаціонарного лікування COVID-19 пацієнт не може вибирати лікарню.

Пацієнти, у яких наявні покази до госпіталізації, транспортуються бригадою ЕМД у визначений у регіоні заклад охорони здоров'я, у якому є вільні місця. На сьогодні понад 500 лікарень мають контракт з НСЗУ на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, - пояснили у відомстві.

У лікарні пацієнту з коронавірусом безплатно надаються наступні послуги:

первинний огляд та тестування на COVID-19;

необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як ЕКГ, розгорнутий клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза, бактеріологічні та інші;

медична допомога відповідно до галузевих стандартів;

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до апаратів ШВЛ та ЕКМО;

медикаментозна терапія та знеболення за потреби. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів;

моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів;

забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду;

профілактика загальних ускладнень;

консультації лікарів інших спеціальностей та інше.

Загалом на стаціонарне лікування пацієнтів з коронавірусом у 2020 році НСЗУ виплатила закладам понад 11 млрд грн. Тобто майже 45 тис. грн в середньому на одного пацієнта. Це означає, що є пацієнти, на яких витрачається у 2-3 рази більше коштів, а є ті, на яких витрачається менше. Все залежить від стану, в якому перебуває пацієнт.

Нагадаємо, в Україні станом на 18 квітня 2021 року зафіксовано 10 282 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.