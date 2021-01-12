11:34  12 січня
Ляшко пояснив, коли можна буде отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19
09:56  12 січня
"Слугам" дали тези, як реагувати на відпочинок Тупицького в ОАЕ - ЗМІ
11:45  12 січня
У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців отримують житлову субсидію
UA | RU
UA | RU
12 січня 2021, 09:10 711

У Полтаві затримали "активіста" Сікалова: підозрюють у шахрайстві та підробці документів

12 січня 2021, 09:10 711
Читайте также на русском языке
Він майже три роки ухилявся від слідства
Він майже три роки ухилявся від слідства
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали у Полтаві активіста та провокатора Геннадія Сікалова - він підозрюється в злочинах, пов'язаних з шахрайством і підробкою документів.

Як передає RegioNews, про це виданню "Кременчуцька газета" повідомили джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, Сікалов майже три роки ухилявся від слідства. Суддя в Полтаві не погоджувався з клопотанням правоохоронців про його затримання, тоді справа була передана до Дніпра. У Дніпрі суддя погодив його затримання.

Також повідомляється, що раніше пресслужба поліції Полтавщини зазначала, що Сікалов переховується від слідства за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та використання підробленого документа. Він розшукувався за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підробленого документа).

Окрім того, відомо, що суддя Октябрського районного суду міста Полтави, лауреат міжнародної відзнаки Blueprint for Free Speech Лариса Гольник раніше заявляла, що є об’єктом наполегливих атак маргінального сайту "Останній Бастіон" та безпосередньо його редактора Геннадія Сікалова.

В Інтернеті у відкритому доступі міститься не оскаржена Сікаловим інформація стосовно його засудження на початку 1990-х за ст. 144 КК України (у редакції 1961 р.). Стаття ця означає вимагання, за нею притягали до відповідальності рекетирів.

Нагадаємо, 23 листопада у чоловіка, який у Полтаві пошкодив авто спостерігача, знайшли "фотозвіт” про злочин.

суд Полтава кримінальна справа поліція підробка документ
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернівецьку облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »