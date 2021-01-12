У Полтаві затримали "активіста" Сікалова: підозрюють у шахрайстві та підробці документів

Він майже три роки ухилявся від слідства

Він майже три роки ухилявся від слідства

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці затримали у Полтаві активіста та провокатора Геннадія Сікалова - він підозрюється в злочинах, пов'язаних з шахрайством і підробкою документів.

Як передає RegioNews, про це виданню "Кременчуцька газета" повідомили джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, Сікалов майже три роки ухилявся від слідства. Суддя в Полтаві не погоджувався з клопотанням правоохоронців про його затримання, тоді справа була передана до Дніпра. У Дніпрі суддя погодив його затримання.

Також повідомляється, що раніше пресслужба поліції Полтавщини зазначала, що Сікалов переховується від слідства за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та використання підробленого документа. Він розшукувався за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підробленого документа).

Окрім того, відомо, що суддя Октябрського районного суду міста Полтави, лауреат міжнародної відзнаки Blueprint for Free Speech Лариса Гольник раніше заявляла, що є об’єктом наполегливих атак маргінального сайту "Останній Бастіон" та безпосередньо його редактора Геннадія Сікалова.

В Інтернеті у відкритому доступі міститься не оскаржена Сікаловим інформація стосовно його засудження на початку 1990-х за ст. 144 КК України (у редакції 1961 р.). Стаття ця означає вимагання, за нею притягали до відповідальності рекетирів.

Нагадаємо, 23 листопада у чоловіка, який у Полтаві пошкодив авто спостерігача, знайшли "фотозвіт” про злочин.