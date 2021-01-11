Взрыв газа на Полтавщине: что известно на данный момент
По состоянию на утро понедельника, 11 января, на месте взрыва газопровода в Лубенском районе Полтавской области продолжаются ремонтные работы.
Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте ГСЧС.
Отмечается, что работы проводят бригады Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, были задействованы все аварийные службы.
Причиной масштабного взрыва на газопроводе под Лубнами Полтавской области стала разгерметизация магистрального газопровода.
Также Синегубов сообщил, что на Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва на газопроводе.