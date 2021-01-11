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11 января 2021, 09:49 2064

Взрыв газа на Полтавщине: что известно на данный момент

11 января 2021, 09:49 2064
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В ремонтных работах задействовано 30 человек
В ремонтных работах задействовано 30 человек
Фото: Facebook
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По состоянию на утро понедельника, 11 января, на месте взрыва газопровода в Лубенском районе Полтавской области продолжаются ремонтные работы.

Как передает RegioNews, об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Отмечается, что работы проводят бригады Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода, на месте аварии начался пожар, были задействованы все аварийные службы.

Причиной масштабного взрыва на газопроводе под Лубнами Полтавской области стала разгерметизация магистрального газопровода.

Также Синегубов сообщил, что на Полтавщине восстановили газоснабжение после взрыва на газопроводе.

газ спасатели ГСЧС авария ремонт
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